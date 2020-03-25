"Не стыдно?": жена Позитива сверкнула грудью на откровенном фото

Анна Анчук Завгородняя / Instagram

Молодая стилист и владелица модного бренда Анна Анчук Завгородняя поделилась с поклонниками своими архивными горячими фото.

Жена Позитива Анна Андрийчук-Завгородняя завела сеть откровенными фото в Instagram.

"Никогда не скучала по морю так, как сейчас. Всегда ворчала как старая бабка: то жарко, то вода не такая. Не ценила. А сейчас и в болоте бы с радостью поплескалась. Шучу. Или нет. Где бы вы хотели сейчас оказаться? Давайте вместе помечтаем", - пишет Анна.

На фото она позирует на сапе у моря на пляже в крошечном бикини, которое не скрывает ее сочную молодую грудь и упругие ягодицы. Грудь Анны Завгородней так и норовят выскочить из лифчка и сбежать на свободу.

Анна Завгородняя / Instagram

"Не стыдно в таких 18+ купальниках ходить?", "Секси чика", "Там где море, солнышко, кораллы и рыбки", "Аня, какая же вы красотка, глаз не оторвать", "Я теж так хочу на море. фото. Ви неймовірна", - пишут ей в комментариях.

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