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"Титюшки вывалила": Дуа Липа показала грудь в прозрачном белье и завела стоячими сосками

25 марта 2020, 01:38

Британская певица Дуа Липа бесстыже засветила соски в прозрачном лифчике и взбудоражила сеть.

Дуа Липа
Дуа Липа / Instagram

Британская певица албансого происхождения Дуа Липа анонсировала выход своего клипа на песню Break My Heart пошлым фото.

Дуа Липа показала голую грудь и засветила соски на откровенном фото в Instagram.

"Break My Heart 2 дня", - пишет Дуа Липа.

На фото Дуа Липа в прозрачном белье показал голую грудью под кружевномй и прозрачной тканью видно не только ареолы ее груди, но и возбужденные соски. Дуа Липа решила что для этого образа ей больше всего подходят красные кожанные брюки и белый прозрачный лифчик, так что она еще похвасталась стройной фигуркой и тонкой талией.

Дуа Липа
Дуа Липа / Instagram

"Stunning (Великолепна)", "Dua Nipa (Дуа сися)", "Дуачка ну куда ты титюшки то выволила", "Лепешечки", "бл* я думал у нее больше", "Why you didn’t take off completely (почему не разделась полностью?)", "Это п*здец товарищи.. её полузакрытый сосок сказал Салама пополам бл*....", "That’s a very revealing bra babe (Это очень откровенный лифчик, детка)", - пишут в комментариях.

Break My Heart Дуа Липа слушать онлайн на Youtube:

Ранее Ранее Оля Серябкина публично оголилась на интимных кадрах.

Дуа Липа новости шоу бизнеса клип музыка
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