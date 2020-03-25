Джаред Лето позвонил Лесе Никитюк и Ивлеевой из-за коронавируса

Знаменитый американский музыкант и актер Джаред Лето неожиданно обзвонил украинских и российских звезд шоубизнеса из-за коронавирусной пандемии в мире.
Фронтмен 30 Seconds To Mars и звезда фильмов Рэквием по мечте и, Отряд самоубийц и Мербиус Джред Лето, сидя на карантине решил обзвонить знаменитостей, чтобы проверить, что они соблюдают карантин.
Именно так вышло с укранскими ведущими Лесей Никитюк и Андреем Бедняковым, а также с российской блогершей Настей Ивлеевой.
Во время общения с Лесей Никитюк Джаред лето спросил, силит ли она дома на канатине. Леся на ломаном английском попыталась объяснить, какая она счастлива, что он ей позвонил, и показала свою ванну, в которой она принимала звоник.
После этого Джаред Лето поговорил с Андреем Бедняковым, который также подтвердил, что благополучно сидит дома и не выходит. Также он поблагодарил Джареда Лето за звонок Лесе Никитюк - она его большая поклонница.
А когда Джаред Лето позвонил Насте Ивлеевой, он не просто решила поболтать с артистом и музыкантом, но еще и сделать фото с Джаредом, и даже договорилась, что Джаред будет так или иначе присутствовать на ее будущей программе.
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