Джаред Лето позвонил Лесе Никитюк и Ивлеевой из-за коронавируса

Джаред Лето / Reuters

Фронтмен 30 Seconds To Mars и звезда фильмов Рэквием по мечте и, Отряд самоубийц и Мербиус Джред Лето, сидя на карантине решил обзвонить знаменитостей, чтобы проверить, что они соблюдают карантин.

Именно так вышло с укранскими ведущими Лесей Никитюк и Андреем Бедняковым, а также с российской блогершей Настей Ивлеевой.

Во время общения с Лесей Никитюк Джаред лето спросил, силит ли она дома на канатине. Леся на ломаном английском попыталась объяснить, какая она счастлива, что он ей позвонил, и показала свою ванну, в которой она принимала звоник.

Леся Никитюк и Джаред Лето / Главред

После этого Джаред Лето поговорил с Андреем Бедняковым, который также подтвердил, что благополучно сидит дома и не выходит. Также он поблагодарил Джареда Лето за звонок Лесе Никитюк - она его большая поклонница.

Джаред Лето и Андрей Бедняков / Главред

А когда Джаред Лето позвонил Насте Ивлеевой, он не просто решила поболтать с артистом и музыкантом, но еще и сделать фото с Джаредом, и даже договорилась, что Джаред будет так или иначе присутствовать на ее будущей программе.

Джаред Лето и Настя Ивлеева / Главред

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