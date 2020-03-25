Порнозвезда-француженка показала шикарное тело на пикантных фото

Наташа Найс (Natasha Nice; дата рождения - 28 июля 1988 года, Фонтене-су-Буа, Франция) — американская фотомодель, порноактриса.В трехлетнем возрасте вместе с родителями переехала из Франции в Лос-Анджелес. Взяла псевдоним Найс и начала работать в порно сразу после того, как окончила частную школу в Голливуде - в 2006-м году.

К слову, в июне 2009-го Наташа и пятеро других людей (в том числе порноактриса Клер Деймс) была арестованы и заключена ненадолго в тюрьму по обвинению в непристойном поведении в общественных местах.По состоянию на 2020 год Наташа Найс снялась в 628 порнофильмах.

Напомним, ранее порноактриса-милашка Райли Рид показала упругое тело на сексуальных фото. До этого красотка-порноактриса Наоми Вудс щегольнула голой грудью на сексуальных фото.