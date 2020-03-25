Хайди Клум сделала тест на коронавирус

Хайди Клум проверилась на коронавирус / Instagram

Хайди Клум и Том Куалиц уже 2 недели болеют дома с признаками коронавируса - лихорадкой и кашлем.

25 марта Хайди Клум наконец объявила результаты теста на коронавирус в своем Instagram.

"14-ый день домашней самоизоляции. Тест на коронавирус – отрицательный", - пишет она.

Поклонники сразу же засыпали звезду сообщениями о состоянии ее здоровья. Хайди Клум поблагодарила всех за заботу и призналась, что чувствует себя уже значительно лучше, но продолжает бороться с сильной простудой.

"У меня просто сильная простуда, и я стараюсь с ней справиться. Посылаю вам всем лучи любви", – добавила она в комментариях.

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