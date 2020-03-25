Стало известно, где Лев Лещенко заразился коронавирусом

Лев Лещенко / УНИАН

Лев Лещенко побывал в США, Канаде, а потом незапланированно посетил коронавирусную францию, сообщает его "друг" на основаниях анонимности.

Всю подноготную путешествий Льва Лещенко его друг сообщил изданию teleprogramma.pro.

Артист не так давно ездил на гастроли в США и Канаду. У музыканта был прямой билет до Москвы.

"Однако погодные условия не позволили ему прибыть в столицу России напрямую. Самолет сел во французском Марселе", - говорится в сообщении.

По словам анонимуса, симптомы простуды проявились у Лещенко после этого вояжа.

Ранее сообщалось, что Лев Лещенко с женой были транспортированы в больницу с подрзрением на коронавирус.

До этого стало известно, что Андрей Джеджула отказался от карантина после прилета из коронавирусной Франции.