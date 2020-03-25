Ревизор 10 сезон - Юля Панкова могла заразится коронавирусом

Ведущая Ревизора 10 боится, что заразилась коронавирусом. Об этом она сама призналась поклонникам.
Юлия Панкова объявила, что вначале карантина безумно боялась, что заразилась коронавирусом, потому что у начала плохо себя чувствовать.
Девушка признается, что всю прошлую неделю она боролась с волнением и страхами, а теперь готова рассказать, как настроила себя на положительные эмоции
За три дня до объявления карантина Ревизор вернулся с командировки, и с объявлением карантина Юлия Панкова чуть не впала в истерику, когда у нее появилось недомогание.
"К тому времени в интернете уже начали появляться новости о закрытии всех заведений, а людей просили оставаться дома. Конечно же, мы с мужем в первый день карантина изолировались в собственной квартире. Ради нашей безопасности и окружающих. Ведь я понимала, что во время ревизии контактировала с людьми, которые тоже могли быть уже инфицированными", - сказала она.Читайте такжеУвольнять людей во время карантина: в Кабмине приняли важное решение
Ведущая рассказывает, что паниковать она начала, когда почувствовала слабость в теле.
"У меня поднялась температура и начался насморк. Я сразу же позвонила семейному врачу и рассказала ей о самочувствии. Та заверила, что у меня признаки не коронавируса", - объяснила Панкова.
Юля признается, что несколько дней очень плохо себя чувствовала. И действительно думала, что заразился COVID-19.
"Мое эмоциональное состояние с каждым днем ухудшалось. Честно, я ничего не хотела делать и целую неделю не могла прийти в себя", - сказала она.
Однако, ведущая начала кое-что делать, и поборола страхи.
Не читайте новости перед сном
Выберите два информационных источника, которые подают объективную информацию о состоянии дел в стране. Читайте новости до 20 минут в день. Не делайте этого, пожалуйста, в постели, ведь это может негативно повлиять на ваш сон
Займитесь любимым делом
Я люблю рисовать. Меня это расслабляет и наполняет. Поэтому я достала свои краски, холст и нарисовала картину.
Проветривайте комнату
Каждые 30 минут я открываю окно. Вы же знаете, что свежий воздух улучшает работу мозга. Поэтому на время вынужденной изоляции проветривания – это лучшее решение.
Получайте новые знания
Сейчас много образовательных проектов открыли доступ к бесплатным программам. Не упустите возможность бесплатно получить знания! Я для себя выбрала несколько курсов Стэндфордского университета., - советует Панкова.
Ранее Дима Комаров дал подробную инструкцию действий на время карантина