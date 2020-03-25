Ревизор 10 сезон - Юля Панкова могла заразится коронавирусом

Юлия Панкова / Instagram

Юлия Панкова объявила, что вначале карантина безумно боялась, что заразилась коронавирусом, потому что у начала плохо себя чувствовать.

Девушка признается, что всю прошлую неделю она боролась с волнением и страхами, а теперь готова рассказать, как настроила себя на положительные эмоции

За три дня до объявления карантина Ревизор вернулся с командировки, и с объявлением карантина Юлия Панкова чуть не впала в истерику, когда у нее появилось недомогание.

"К тому времени в интернете уже начали появляться новости о закрытии всех заведений, а людей просили оставаться дома. Конечно же, мы с мужем в первый день карантина изолировались в собственной квартире. Ради нашей безопасности и окружающих. Ведь я понимала, что во время ревизии контактировала с людьми, которые тоже могли быть уже инфицированными", - сказала она.Читайте такжеУвольнять людей во время карантина: в Кабмине приняли важное решение

Ведущая рассказывает, что паниковать она начала, когда почувствовала слабость в теле.

"У меня поднялась температура и начался насморк. Я сразу же позвонила семейному врачу и рассказала ей о самочувствии. Та заверила, что у меня признаки не коронавируса", - объяснила Панкова.

Юля признается, что несколько дней очень плохо себя чувствовала. И действительно думала, что заразился COVID-19.

"Мое эмоциональное состояние с каждым днем ухудшалось. Честно, я ничего не хотела делать и целую неделю не могла прийти в себя", - сказала она.

Однако, ведущая начала кое-что делать, и поборола страхи.

Не читайте новости перед сном

Выберите два информационных источника, которые подают объективную информацию о состоянии дел в стране. Читайте новости до 20 минут в день. Не делайте этого, пожалуйста, в постели, ведь это может негативно повлиять на ваш сон

Займитесь любимым делом

Я люблю рисовать. Меня это расслабляет и наполняет. Поэтому я достала свои краски, холст и нарисовала картину.

Проветривайте комнату

Каждые 30 минут я открываю окно. Вы же знаете, что свежий воздух улучшает работу мозга. Поэтому на время вынужденной изоляции проветривания – это лучшее решение.

Получайте новые знания

Сейчас много образовательных проектов открыли доступ к бесплатным программам. Не упустите возможность бесплатно получить знания! Я для себя выбрала несколько курсов Стэндфордского университета., - советует Панкова.

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