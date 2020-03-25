No Hugs No Kisses - Mozgi представили песню про коронавирус в Украине

Грууппа Mozgi записала свой новый необычный трек про коронавирус в Украине и мире.
Группа Mozgi по своему отреагировала на коронавирусный карантин в Украине. После того, как Потап записал свою песню ПТП - Карантин в пустом зале Дворца Украина во время Вечернего квартала, его группа Mozgi представила свое творчество.
Слова и музыку для песни написали Потап и Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив в группе Время и Стекло.
Это первая новая песня Позитива, в которой он принял участия после распада группы Время и Стекло.
Надя Дорофеева также занимается сольной карьерой.
No Hugs No Kisses Mozgi смотреть онлайн новый клип:
No Hugs No Kisses Mozgi Текст
No Hugs No Kisses
This is simple things missing
All No Hugs No Kisses
What a crazy world leaving
No Hugs No Kisses
No Hugs No Kisses
No Hugs No Kisses Mozgi Перевод
Нет объятий нет поцелуев
Эти простые вещи отсутствуют
Все без объятий и поцелуев
Этот безумный мир покидаем
Нет объятий нет поцелуев
Нет объятий нет поцелуев
Напомним,Tvorchi выпустили микс о карантине и обратились к украинцам
Ранее Потап записал клип Карантин, в котором высказал свою точку зрения из-за эпидемии коронавируса в Украине.
До этого Marcelle сняла трогательный клип #CORONAVIRUS про панику в супермаркетах.