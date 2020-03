No Hugs No Kisses - Mozgi представили песню про коронавирус в Украине

Потап / Instagram

Группа Mozgi по своему отреагировала на коронавирусный карантин в Украине. После того, как Потап записал свою песню ПТП - Карантин в пустом зале Дворца Украина во время Вечернего квартала, его группа Mozgi представила свое творчество.

Слова и музыку для песни написали Потап и Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив в группе Время и Стекло.

Это первая новая песня Позитива, в которой он принял участия после распада группы Время и Стекло.

Надя Дорофеева также занимается сольной карьерой.

No Hugs No Kisses Mozgi смотреть онлайн новый клип:

No Hugs No Kisses Mozgi Текст

No Hugs No Kisses

This is simple things missing

All No Hugs No Kisses

What a crazy world leaving

No Hugs No Kisses

No Hugs No Kisses

No Hugs No Kisses Mozgi Перевод

Нет объятий нет поцелуев

Эти простые вещи отсутствуют

Все без объятий и поцелуев

Этот безумный мир покидаем

Нет объятий нет поцелуев

Нет объятий нет поцелуев

