Звезду Marvel обвинили во вранье о заражении коронавирусом

Идрис Эльба болеет коронавирусом / Marvel

Идриса Эльбу обвинили в продажной лжи о том, что он болеет коронавирусом

Об этом ему сказали во время онлайн стрима в Instagram. Актер эмоционально отреагировал на слова о том, что он и другие звезды якобы за деньги распространяют ложную информацию о своих диагнозах.

"Такая глупость, и люди хотят распространять ее, как будто какую-то новость", - возмутился артист.

Идрис Эльба, который болеет коронавирусом вместе с женой, пояснил, что не видит логики в таких поступках, а также подчеркнул, что ни ему, ни его супруге невыгодно публично врать о своем здоровье.

Как известно. Идрис Эльба заразил жену коронавирусом, когда она решила остаться с ним на карантине в самоизоляции.

До этого больной коронаврусом Идрис Эльба записал видеообращение к фанатам, и поведал, где заразился коронавирусом.