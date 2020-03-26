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"Роковая богиня": Никитюк показала, что не носит белья на пикантном фото

26 марта 2020, 06:26

Украинска ведущая Леся Никитюк в надежде получить новый звонок от Джареда Лето разделась на пикантном фото.

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк завела сеть откровенным фото, на котором похвалилась всеми достоинствами своей идеальной фигуры.

Леся Никитюк расстhоенная тем, что звонок от Джареда Лето захватила ее врасплох - ненакрашенной и после занятий, опубликовала горячее фото, на котором видно, как на ней нет белья в Instagram и отметила музыканта.

"Оделась накрасилась.. пока не звонил", - пишет Никитюк под фото.

На снимке она позирует в сексуальном белом костюме, который состоит из юбки и кофточки с блинным рукавом. Пикантности ему придает то, что на комбинации проходит прозрачная линия, которая как раз демонстрирует, что на Никитюк нет лифчика, и, возможно даже трусиков (либо они телесного цвета).

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram

"Лесюня,отметь его на фото. Он офигеет.", "От, дурачок", "Кошка", "Сексуальна", "Леся", "Подзвоніть самі. Може теж скаже "о Боже мой"))))))", "Тот случай когда старалась, а у него закончились мегабайты и он не увидел", "жди малая всё впереди! Мы за тебя, обязательно позвонит))", "Он позвонит когда будешь не накрашенная и в пижаме", "Леся", "Соблазнительная,обворожительная, роковая!!!! Наверное, когда пришёл,с ума сошел? И Сам Себе завидовал,что такая Богиня у Него есть.", "Я би подзвонив , та малий ще", "Подзвоне! Неодмінно!", "Соблазнительная,обворожительная, роковая!!!! Наверное, когда пришёл,с ума сошел? И Сам Себе завидовал,что такая Богиня у Него есть.",  - пишут в комментариях.

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Джаред Лето Леся Никитюк новости шоу бизнеса
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