Собчак положила мать в больницу - результаты тестов на коронавирус

Ксения Собчак способстовала срочной госпитализации своей матери Людмилы Нарусовой в больницу в Москву, чтобы срочно сделать анализы на коронавирус.
Сенатор РФ и мать Ксении Собчак Людмила Нарусова госпитализирована в Коммунарку.
Туда Людмилу Нарусову привезли вчера днём из деревни Горки, сообщает Mash.
Людмила Нарусова лежит в палате на 3 этаже клиники и утром 26 марта прошла обследования, в том числе на коронавирус.
Оказывается, 25 марта у сенатора подняласть температура, и она была доставлена в больницу Комуннарку.
"Пока диагноз вирусная пневмония", - пишет о матери Собчак.
Она уточнила, что давно не контактировала с матерью.
"Так как я постоянно работаю на тв, езжу по инфекционкам, с мамой мы не контактировали уже 2 недели ,она была в санатории под Москвой, приехала и позвонила мне с просьбой вызвать скорую. Такие дела", - объяснила Собчак.
Вскоре утром 26 марта Собчак объявила, что ее матери поставили диагноз пневмония, а тест на коронавирус оказался негативным.
"Результат теста отрицательный. Диагноз-Пневмония. Уфффф. Берегите своих родителей! Не выпускайте их никуда! Я вот вела столько бесед, но сложно активному человеку объяснить, что надо одному посидеть дома,и без Платона! Столько обид было эти недели на меня что не видимся", - объявила Собчак.
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