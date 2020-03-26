Собчак положила мать в больницу - результаты тестов на коронавирус

Людмила Нарусова / Mash

Сенатор РФ и мать Ксении Собчак Людмила Нарусова госпитализирована в Коммунарку.

Туда Людмилу Нарусову привезли вчера днём из деревни Горки, сообщает Mash.

Людмила Нарусова лежит в палате на 3 этаже клиники и утром 26 марта прошла обследования, в том числе на коронавирус.

Оказывается, 25 марта у сенатора подняласть температура, и она была доставлена в больницу Комуннарку.

"Пока диагноз вирусная пневмония", - пишет о матери Собчак.

Она уточнила, что давно не контактировала с матерью.

"Так как я постоянно работаю на тв, езжу по инфекционкам, с мамой мы не контактировали уже 2 недели ,она была в санатории под Москвой, приехала и позвонила мне с просьбой вызвать скорую. Такие дела", - объяснила Собчак.

Вскоре утром 26 марта Собчак объявила, что ее матери поставили диагноз пневмония, а тест на коронавирус оказался негативным.

"Результат теста отрицательный. Диагноз-Пневмония. Уфффф. Берегите своих родителей! Не выпускайте их никуда! Я вот вела столько бесед, но сложно активному человеку объяснить, что надо одному посидеть дома,и без Платона! Столько обид было эти недели на меня что не видимся", - объявила Собчак.

Ранее появилась официальная информация о состоянии Льва Лещенко в реанимации в комуннарке, куда он попал с подозрением на коронавирус.

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