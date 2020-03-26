Порнозвезда похвасталась стройной фигурой на сексуальных снимках

Одетт Делакруа (Odette Delacroix, дата рождения - 15 октября 1989, Санфорд, штат Мэн, США) — американская порноактриса, эротическая и фетиш-модель.

Она родилась и выросла в американской глубинке в семье французского происхождения. После окончания средней школы Одетта переехала в Калифорнию в 2008 году, где изучала английский язык и литературу.

Начала сниматься в порно для взрослых в 2011 году (когда ей исполнилось 22 года). Работала для таким популярных порностудий - FM Concepts, Filly Films, New Sensations и Girlfriends Films, а также для сайтов Twistys, Babes, ATK Petites и JustCuteGirls.

В 2014 году Делакруа номинировали на престижную порнопремию XBIZ за лучшую сексуальную сцену в лесбофильме.

По состоянию на 2020-й года Одетт Делакруа снялась в 183 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее порноактриса-худышка Зои Восс порадовала фанатов сексуальными и пикантными снимками. Позднее блондинка-порнозвезда Алексис Форд похабно похвасталась телом на откровенных фото.