Начались осложнения - у Лещенко начался отек легких из-за коронавируса

Российскому эстрадному певцу Льву Лещенко неожиданно стало хуже в реанимации.
У Льва Лещенко начался отек легких в реанимации.
Госпитализированному в реанимацию Льву Лещенкто спустя день лечения снова стало хуже, сообщает Лента.ру со ссылкой на источник.
Только утром в четверг 26 марта стало известно, что у народного артиста РСФСР подтвердился коронавирус.
Но друг Льва Лещенко юморист Владимир Винокур продолжает утверждать, что это "глупости" и заявил, что певец "бодрый, насколько это возможно с двухсторонним воспалением легких в 78 лет".
Напомним, врачи оценивали состояние Льва Лещенко как стабильное, и раздумывали над переводом его из реанимации.
Напомним, друг Лещенко анонимно сообщил, что Лев Лещенко посещал США, Канаду и коронавирусную Францию, а потом не соблюдал карантин.