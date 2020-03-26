Начались осложнения - у Лещенко начался отек легких из-за коронавируса

Лев Лещенко / Mash

У Льва Лещенко начался отек легких в реанимации.

Госпитализированному в реанимацию Льву Лещенкто спустя день лечения снова стало хуже, сообщает Лента.ру со ссылкой на источник.

Только утром в четверг 26 марта стало известно, что у народного артиста РСФСР подтвердился коронавирус.

Но друг Льва Лещенко юморист Владимир Винокур продолжает утверждать, что это "глупости" и заявил, что певец "бодрый, насколько это возможно с двухсторонним воспалением легких в 78 лет".

Напомним, врачи оценивали состояние Льва Лещенко как стабильное, и раздумывали над переводом его из реанимации.

Напомним, друг Лещенко анонимно сообщил, что Лев Лещенко посещал США, Канаду и коронавирусную Францию, а потом не соблюдал карантин.