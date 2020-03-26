Борис Акунин заразился коронавирусом

Борис Акунин / скриншот

Борис Акунин поделился своими переживаниями из-за заражения коронавирусом.

Писатель Борис Акунин написал о своей болезни в Facebook

"Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями", - пишет он.

Он признался, что страх заразится коронавирусом намного страшнее, чем сама болезнь, и пообещал поделиться впечатлениями о протекании болезни.

Ранее стало известно, что у Льва Лещенко начался отек легких. До этого у него подтвердился коронавирус Covid-19