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Борис Акунин заразился коронавирусом

26 марта 2020, 16:41

Знаменитый российский писатель Борис Акунин признался, что пострадал от коронавирусной эпидемии.

Борис Акунин
Борис Акунин / скриншот

Борис Акунин поделился своими переживаниями из-за заражения коронавирусом.

Писатель Борис Акунин написал о своей болезни в Facebook

"Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями", - пишет он.

Он признался, что страх заразится коронавирусом намного страшнее, чем сама болезнь, и пообещал поделиться впечатлениями о протекании болезни.

Ранее стало известно, что у Льва Лещенко начался отек легких. До этого у него подтвердился коронавирус Covid-19

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