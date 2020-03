Marvel разорвет контракт с актрисой из-за коронавируса

Marvel разрывает контракт со звездой Человека-муравья / Marvel

Актриса Эванджелин Лилли публично отказавшейся от соблюдения карантинного режима из-за пандемии коронавируса и нарочисто продолжает заниматься своими привычными делами. Из-за этого Marvel объявили, что разорвут с ней сотрудничество, этом сообщает We Got This Covered.

Лилли постоянно пишет в своем Instagram, что карантин - это ничего не значащее событие, публикует фото, как водит детей на кружки и спокойно нарушает все рекомендации для карантина.

Эванджелин Лилли решила, что "каждый раз что-то просходит в год выборов".

Marvel оказалось недовольно комментариями артистки и приняло решение, что в картине Человек-муравей 3 будет сокращено экранное время героини Осы, роль которой исполняет Лилли. После этого сотрудничество со звездой будет прекращено.

