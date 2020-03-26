У героя шоу Холостяк обнаружили коронавирус

Френсис Мэтью заболел коронавирусом / Instagram

Британский американец с русскими корнями Френсис Мэтью признался, что первые симптомы коронавируса он почувствовал более недели назад. Но только сейчас он рассказ о позитивных результатах на коронавирус.

Френсис Мэтью решил написать о болезни в Instagram, чтобы обратить внимание общественности на проблему.

По словам Френсиса, он заболел 8 дней назад. 40-летний Мэтью напомним, что у всех болезнь проявляется по-разному, однако публично поделился симптомами.

Френсис Мэтью рассказал, что первые проявления коронавируса он почувствовал в прошлый вторник, 17 марта. Утром он почувствовал тяжесть в груди и сильную слабость, а потом начал задыхаться во сне. Далее следовали острые головные боли, кашель и дискомфорт в легких.

А вот на второй день его вкусовые и слуховые рецепторы сеьрезно ослабли.

"Я не мог сделать глубокий вдох без боли. Я все еще не чувствую ни запаха, ни вкуса, но моя энергия возвращается, а в груди больше не давит и не болит", - сообщет он.

Экс-холостяк, который вел спортивный образ жизни, вынужденно отказался от физических упражнений, ведь любые движения нынче даются ему сложно.

На восьмой день коронавируса он наконец почувствовал облегчение.

"Сил все еще мало... Что я знаю точно по опыту последних нескольких дней, так это то, что вирус влияет на всех по-разному. Я бы сказал, что попал в категорию людей с симптомами средней сложности",– написал Френсис Мэтью.

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