Игорь Николаев срочно госпитализирован - подозревают коронавирус

Игорь Николаев / showbiz.mediasole.ru

Игорь Николаев доставлен в Коммунарку с предварительным положительным анализом на коронавирус, сообщет Lifeshot со ссылкой на собственный источник.

Первый тест на коронавирус у Игоря Николаева оказался положительным, теперь врачи будут ждать результаты второго анализа.

Пока что выясняется, где бывал певец, и мог заразиться новым видом коронавируса.

Ранее Главред сообщал, что от осложнений из-за нового коронавируса умер голливудский актер Марк Блум.

До этого подтвердился положительный анализ на коронавирус у Льва Лещенко. У Лещенко начался отек легких в реанимации из-за коронавирус.

Напомним, Борил Акунин заболел коронавирусом. Он пообещал рассказывать в соцсетях, как проходит его болезнь.