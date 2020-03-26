Игорь Николаев срочно госпитализирован - подозревают коронавирус

Знаменитый русский исполнитель Игорь Николаев попал в больницу из-за болезни, которая может быть коронавирусом.
Игорь Николаев доставлен в Коммунарку с предварительным положительным анализом на коронавирус, сообщет Lifeshot со ссылкой на собственный источник.
Первый тест на коронавирус у Игоря Николаева оказался положительным, теперь врачи будут ждать результаты второго анализа.
Пока что выясняется, где бывал певец, и мог заразиться новым видом коронавируса.
Ранее Главред сообщал, что от осложнений из-за нового коронавируса умер голливудский актер Марк Блум.
До этого подтвердился положительный анализ на коронавирус у Льва Лещенко. У Лещенко начался отек легких в реанимации из-за коронавирус.
Напомним, Борил Акунин заболел коронавирусом. Он пообещал рассказывать в соцсетях, как проходит его болезнь.