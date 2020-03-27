"Стояк на весь день": Яна Кошкина без трусов показала интимное фото

Яна Кошкина / Instagram

Российская актриса Яна Кошкина раздетая вышла на лестничную площадку. Яна Кошкина без белья обмоталась туалетной бумагой вместо одежды для Instagram.

"Нашла в магазине немножко туалетной бумаги. К самоизоляции готова. Фух...", - пишет девушка под фото.

На фото голая Яна Кошкина спускается по лестнице в одних только туфлях-лодочках. Вместо одежды Яна Кошкина прикрыла голую грудь и половые органы несколькими мотками туалетной бумаги. Так что Кошкина похвасталась идеальной тонкой талией и засветила сочную грудь, которую не смогла скрыть легкая бумага. Все фетишисты явно оценили необычный стиль девушки.

Яна Кошкина / Instagram

Поклонники завалили Кошкиной завалили ее откровенными комментариями.

"Вспомнил песню группы Сплин . Она ходила голой на лестницу..", "Всё правильно, пусть всем девушкам будет уроком! Как обезопасить себя!!!", "Голодание и бумага не нужна)))", "Какая богатая тётя, может позволить себе такие наряды ", "Попец будет рад!)", "Всё, у меня стояк на вес день! Ты что творишь чертовка?", "Какая у тебя талия!!!! Божечки!!!!", "У меня есть целая, не распечатанная... Надо?", "А в пакете гречка?", "Есть порно с этой актрисой?", "Какая фигура", "Это лучший снимок", "Сделать бы дырочки в нужных местах и трахнуть тебя!)))))))", "Как можно быть такой идеальной!!!!", "Охренеть,мать!ну ,даёшь!", "Яна а пакет зачем, честно портит все фото, но это моё личное мнение!", "Я б вдул", "тоже надо было лепить из туалетной бумаги", "В каком это подъезде было ?", - пишут в комментариях.

Ранее Леся Никитюк показала, что не носит белья на пикантном фото.