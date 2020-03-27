Экс-Серебро показала домашний стриптиз и засветила грудь

Полина Фаворская / Instagram

Российская певица Полина Фаворсая завела сеть откровенными танцами.

Полина Фаворская похвасталась идеальными формами и показала стриптиз под веселую музыку.

Российская певица показала, чем занимается в карантине во время эпидемии коронавируса.

Полина Фаворская записала онлайн трансляцию, с самого утра проснувшись, и устроив стриптиз перед камерой.

Полина стыдливо сняла футболку перед камерой, покрутилась перед объективом, прикрыв грудь руками, а потом сделав перерыв на душ, переоделась в сексуальные трусики, и прямо перед камерой надела клетчатую рубашку, которую не стала застегивать, так что сверкнула юной грудью для поклонников.

Все это Полина Фаворская делала под утреннюю задорную музыку.

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