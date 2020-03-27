Больного коронавирусом Лещенко переводят в общее отделение

Лев Лещенко / УНИАН

Российский певец Лев Лещенко заразился коронавирусом, и до попадания в больницу успел посетить ряд мероприятий, на которых Лещенко мог заразить целый бомонд российского шоубизнеса, и даже политиков.

После попадания в тяжелом состоянии в Коммунарку в реанимацию, Лещенко неожиданно стало лучше. Теперь его планируют переводить из реанимации. Об этом сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в Facebook.

По словам врача, он решил ответить на "спекуляции некоторых СМИ" из-за Льва Валерьяновича Лещенко.

Денис Проценко просил официального разрешения опубликовать свой пост лично у певца.

"Лещенко поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось - наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови", - пишет он.

После двух дней в реанимации, состояние Лещенко настолько улучшилось, что его планируют переводить из реанимации.

"На сегодняшний день состояние пациента стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении", - объявил главврач.

Ранее Главред сообщал, что в Коммунарку с коронавирусом госпитализирован Игорь Николаев.

До этого стало известно, что у Льва Лещенко начался отек легких из-за коронавируса.