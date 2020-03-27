"Никакой информации": жена Николаева отреагировала на панику из-за коронавируса

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова/ Instagram

Жена российского певца Игоря Николаева, которого подозревают в заболевании коронавирусом, срочно обратилась ко всем неравнодушным с объявлением.

Молодая жена Игоря Николаева Юлия Проскурякова попросила прекратить истерику из-за госпитализации мужа, и сказала, что они сами будут решать, когда сообщать информацию о его состоянии.

"Дорогие друзья, коллеги и очень неравнодушные СМИ! Пожалуйста, успокойтесь! Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и всё узнать! Если вы действительно так переживаете, просто подождите и не дёргайте нас!", - попросила она.

По словам женщины, они не имеют ни сил, ни возможности отвечать каждому, ведь обращаются многие. Поэтому она просит проявить такт и дать время передохнуть перед получением анализов.

"Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать и не нервничать и ждать результатов анализа! До официального диагноза мы никакой информации никому давать не будем, ни я , ни наш директор никто из нашей семьи!", - объявила Юлия.

Напомним, Игорь Николаев попал в скорой в Коммунарку вечером 26 марта, через время после госпитализации Льва Лещенко.

Певец Лев Лещенко в реанимации борется с отеком легких. В коммунарке у ездившего в США и Францию Лещенко нашли коронавирус.

Ранее Главред сообщал, что Борис Акунин заболел коронавирусом. Он пообещал рассказывать в соцсетях, как проходит его болезнь.