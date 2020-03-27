Тилль Линдеманн попал в больницу с коронавирусом

Тилль Линдеманн заразился коронавирусом / Facebook

Тилль Линдеманн госпитализирован в Берлине с коронавирусом. Об этом сообщает издание Nordbuzz.

Тиль Линдеманн находится в отделении интенсивной терапии берлинской больницы из-за инфекции Covid-19. У него чрезвычайно высокая температура, Тилль Линдеманн чуть не умер.

"На прошлой неделе Линдеманн выступил со своим сольным проектом в России. После его концерта в Москве (15 марта) они вернулись в Берлин", - пишет издание Bild.

Сообщается, что Тилль побывал в реанимации - его с трудом спасли, и сейчас его состояние стабильно тяжелое.

Ранее сообщалось, что от коронавируса умер знаменитый актер Марк Блум.

Тем временем в России у болеющего коронавирусом Льва Лещенко ухудшилось состояние у него начался отек легких.

Перед госпитализацией Лев Лещенко успел побывать на вечеринке у Игоря Крутого, и мог там всех заразить коронавирусом.