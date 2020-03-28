Легла и просит: модель Playboy ищет секс-напарника на карантин

Мария Лиман - известная эротическая модель / Instagram

Мария Лиман, популярная модель и звезда эротического журнала Playboy, которая живет в Лондоне, начала искать себе через Сеть партнера для секса на время карантина.

В соцсети Instagram Лиман девушка выложила объявление о поиске секс-напарника на ближайшие три месяца.

Однако, девушка не смогла быстро найти подходящего парня и опубликовала новый пост. К нему она прикрепила откровенное фото. На нем Лиман в одной футболке и стрингах призывно оттопыривает ягодицы.

"Спящая красавица ждет своего принца в заточении. Где этот храбрый красавчик, который победит вирус и спасет меня? Прошу ускориться. Все свои запасы, которые я купила на месяц вперед, закончились за пару вечеров", - написала модель.

Напомним, ранее скандальная модель Playboy Марисса Папен снялась совершенно голой в Турции - в откровенной рекламе очков бренда Enki.