Жгучая красотка-порноактриса лукаво и похабно выгнулась на сексуальных фото

Лу Шармель (Lou Charmelle), настоящее имя - София Керри (дата рождения - 8 октября 1983, Периге) — французская порноактриса с тунисскими корнями.

До начала карьеры в порно в 2008-м Шармель работала медсестрой. В 2013 году снялась и срежиссировала фильм Lou Charmelle: My Fucking Life. Также снялась в эпизодической роли во французской комедии "Славный городок".

По состоянию на 2020-й Лу Шармель снялась в 162-х фильмах.

Напомним, ранее в США Эдди Эндрюс ушла от мормонов и стала порнозвездой. Позднее порнозвезда Одетт Делакруа похвасталась стройной фигурой на сексуальных снимках.