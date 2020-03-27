Олег Газманов срочно самоизолировался из-за коронавируса и Лещенко

Олег Газманов / Instagram Олега Газманова

Российский певец Олег Газманов занервничал после того, как в больницу с коронавирусом попали Лев Лещенко и Игорь Николаев. После того, как открылся диагноз Лещенка, Газманов самоизолировался.

Олег Газманов поведал о своем решении изданию РЕН ТВ.

"Я был на этом мероприятии, посвящённом Аллочке Крутой, с женой. На этом же мероприятии были Игорь Николаев и Лев Лещенко, которые госпитализированы с подозрением на коронавирус. Не стал делать тест. Сразу после этого мероприятия я самоизолировался", - сказал Газманов в комментарии.

Он уже около 2 недель проводит на самоизоляции, и пока что ни у кого из его семьи не проявились симптомы коронавируса. Издание отмечает, что скоро певец пойдет сдавать анализы на коронавирус.

Напомним, Игорь Николаев попал в скорой в Коммунарку вечером 26 марта, через время после госпитализации Льва Лещенко.

Певец Лев Лещенко в реанимации борется с отеком легких. В коммунарке у ездившего в США и Францию Лещенко нашли коронавирус.