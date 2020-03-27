Тилль Линдеманн не болен коронавирусом - настоящий диагноз

Группа Rammstein опровергла слухи о коронавирусной инфекции у Тилля Линдеманна.
Тилль Линдеманн не болен коронавирусной инфекцией.
Об этом говорится на официальном сайте групы Rammstein.
"Тиль провел одну ночь в отделении интенсивной терапии, и сегодня его переводят в другое отделение, потому что он чувствует себя лучше. Тест на вирус короны был отрицательным", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Тилль Линдеман попал в больницу. Немецкие издания писали, что у Линдемана подозревали воспаление легких, кроме того, у него был жар. Врачи стали проверять его коронавирус. Результаты анализов пришли только 27 марта.
После ночи в интенсивной терапии, симптомы Линдемана пошли на спад.
Напомним, от коронавируса умер голливудский актер Марк Блум.