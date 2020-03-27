"Гореть вам в аду": Кудрявцева сдала тест на коронавирус и высказалась

Лера Кудрявцева / Instagram

Российская телеведущая Лера Кудрявцева самоизолировалась дома и сделала анализ на коронавирус.

Лера Кудрявцева в Instagram пожелала журналистам гореть в аду и сдала анализы на коронавирус из-за вечеринки со Львом Лещенко.

"В связи с последними событиями сдала тест на коронавирус . Результат через 3 дня . Самоизолировалась, надеюсь будет отрицательным . А вот сми которые выпускают заголовки, что я назвала сволочами россиян , которые сидят дома - гореть вам в аду !!! Соглашусь , что мой сторис был неуместным и моя ирония и шутка в это сложное время переформатировалась желтушными сми как злобное послание ! Имейте совесть и различайте иронию от намерения ! Идиоты ! Моя профессия обязывает выезжать в студию и записывать программы и я призываю быть ответственными гражданами , сидеть дома и без особой нужды не выходить . Давайте все будем здоровы и будем беречь друг друга", - пишет она.

До этого в России поднядся скандал из-за того, что Кудрявцевой приписали слова "Что, сволочи, дома сидите?" в сопровождении демонстриации картинки людей, работающих дома. По словам ведущей, ей приходится быть на эфирах. Российские СМИ пишут, что Кудрявцева опубликовала целый пост в Instagram по этому поводу, но сейчас его нет на ее странице.

Ранее стало известно, что Олег Газманов самоизолировался дома из-за коронавируса у Льва Лещенко, который побывал на вечеринке у Крутого.