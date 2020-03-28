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"В попку, через черный ход": Модель PlayBoy засветила сочные ягодицы на развратном фото

28 марта 2020, 06:04

Российская модель Мария Лиман поделилась своими развратными фото в Instagram, и засветила сочные формы на интимном фото.

Мария Лиман
Мария Лиман / Instagram

Модель Playboy Мария Лиман скучает в Великобритании, и делиться с поклонниками интимным фото.

Мария Лиман показала сочную попку на развратном фото в Instagram.
"Спящая красавица ждёт своего принца в заточение. Где этот храбрый красавчик, который победит вирус, и спасёт меня. Прошу ускориться! Все свои запасы, которые Я купила на месяц вперёд, закончились за пару вечеров. Расскажите, как Вы планируете провести, это незабываемое время?", - пишет Лиман.

На фото Мария Лиман в черном облегающем топе и стрингах на диване приняла развратную позу, столь популярную, как для журналов для взрослых, так и для порно. При этом она не постеснялась написать о том, что со столь развратным фото она срочно собирается найти себе пару на карантин.

Мария Лиман засветила свои сочные формы и продемонстрировала не только шикарный прогиб, но и стройные накачанные ножки, бедра и ягодицы.

Мария Лиман 
Мария Лиман  / Instagram

"в попку бы тебя", "Нормально ты его ждёшь)))", "Господи какая ты ох*енная. Обожаю хахах", "Мария , а можно войти через чёрный вход ?", "Высокая боеготовность", "Фигура))))", "Рабочая поза?", "Е*аный позор госдумы", "Шикарная", "Бомба", "Ого жопа огонь", "Хорошая поза", "Ни хрена прогибами))", "Вы ждете того кто вам вставит !!!", "Шикарная попка", - пишут в комментариях.

Ранее Алексей Панин без трусов показал новый разврат на фото, и вызвал бурное обсуждение в сети.

Мария Лиман новости шоу бизнеса
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