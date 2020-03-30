Игорь Николаев показал тест на коронавирус в Коммунарке

Игорь Николаев / telegram

Общавшийся с больным коронавирусом Львом Лещенко Игорь Николаев получил отрицательный результат первого анализа на коронавирус.

Российский певец Игорь Николаев показал бланк первого анализа на коронавирус, сделанного в Коммунарке.

"Долгожданный результат: COVID-19 "ОТРИЦАТЕЛЬНО"! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие!Спасибо семье за Любовь, Веру и Надежду на лучшее!", - подписал фото своего бланка Игорь Николаев.

Однако, певец не знает, или не стал указывать, что теперь ему придется еще раз сдать анализы - для второго контрольного теста, который должен подтвердить или опровергнуть первый результат.

В комментариях поклонники поздравляют Николаева с отрицательным анализом, и желают быстрого выздоровления.

Напомним, первый анализ на коронавирус у Тиля Линдеманна оказался отрицательный - ему поставили другой диагноз.

До этого стало известно, что Олег Газманов самоизолировался после общения с Львом Лещенко, больным коронавирусом.