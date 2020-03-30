"Быдло вирус, ща с*ебу": Шнуров с матами накинулся на россиян из-за коронавируса

Российский певец и кандидат в депутаты Сергей Шнуров разразился матерным стихом о коронавирусе в России, и народных ценностях.
Сергей Шнуров охарактеризовал поведение россиян на карантине из-за коронавируса.
Кандидат в депутаты Сергей Шнуров с матом написал стих о коронавирусе в Росси.
"Если кто в России вырос,
Тот привык решать вопрос.
Пох*й на корона вирус,
Рынок формирует спрос.
Всех, как мух продукты манят.
Разобрали, суки, гречу.
Биту взял и ствол в кармане,
Не убью, так покалечу.
Мой помол не меленький,
Выжимаю газ,
Еду я на гелике,
За жратвой в магаз!
Разойтись, народ никчемный!
Ща как у*бу с руки.
Не смотрите обреченно,
Вы на полки без муки.
Что-то вы серьёзны слишком.
В бога верь, моли судьбу.
Я приехал за бухлишком,
Быстро взял и ща с*ебу.", - пишет Шнуров.
Поклонники по разному отреагировали на стихотворение Шнурова.
"Шнур еб*т корону", "Начало норм.", "Уж очень сильно грубо, но нам так это любо", "Так и есть", "Какое прекрасное стихотворение", "Серый, ну его нах начинай бухать", "А не быдло ли это вирус, Серёж?", "Серый, ну его нах начинай бухать", "Никого не жалко, никого, - ни тебя, ни меня, ни его!", "Чтоб сидеть на карантине, Не ходить в магаз с утра. Да! И я куплю бухлишка!Опа-дрица-гоп-ца-ца;))", "Брава, это шедевр!!! Пушкин рыдал бы от умиления!!!", "Ещё чуть-чуть...", "Пох*й все", - пишут в комментариях.
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