"Быдло вирус, ща с*ебу": Шнуров с матами накинулся на россиян из-за коронавируса

Сергей Шнуров / Instagram

Сергей Шнуров охарактеризовал поведение россиян на карантине из-за коронавируса.

Кандидат в депутаты Сергей Шнуров с матом написал стих о коронавирусе в Росси.

"Если кто в России вырос,

Тот привык решать вопрос.

Пох*й на корона вирус,

Рынок формирует спрос.

Всех, как мух продукты манят.

Разобрали, суки, гречу.

Биту взял и ствол в кармане,

Не убью, так покалечу.

Мой помол не меленький,

Выжимаю газ,

Еду я на гелике,

За жратвой в магаз!

Разойтись, народ никчемный!

Ща как у*бу с руки.

Не смотрите обреченно,

Вы на полки без муки.

Что-то вы серьёзны слишком.

В бога верь, моли судьбу.

Я приехал за бухлишком,

Быстро взял и ща с*ебу.", - пишет Шнуров.

Поклонники по разному отреагировали на стихотворение Шнурова.

"Шнур еб*т корону", "Начало норм.", "Уж очень сильно грубо, но нам так это любо", "Так и есть", "Какое прекрасное стихотворение", "Серый, ну его нах начинай бухать", "А не быдло ли это вирус, Серёж?", "Серый, ну его нах начинай бухать", "Никого не жалко, никого, - ни тебя, ни меня, ни его!", "Чтоб сидеть на карантине, Не ходить в магаз с утра. Да! И я куплю бухлишка!Опа-дрица-гоп-ца-ца;))", "Брава, это шедевр!!! Пушкин рыдал бы от умиления!!!", "Ещё чуть-чуть...", "Пох*й все", - пишут в комментариях.

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