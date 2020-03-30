Пласидо Доминго победил коронавирус

Испанский оперный певец Пласидо Доминго наконец покидает стены больницы, куда попал в тяжелом состоянии с коронавирусом.
Достояние испанского народа - оперный певец Пласидо Доминго поборол коронавирус.
Пласидо Доминго выписали из больницы, пишет CNN, ссылаясь на источник в Минздраве мексиканского штата Герреро.
В сообщении говорится, Пласидо Доминго покинул больницу и отправился на самоизоляцию. Врачи уверяют, что на сегодняшний день состояние артиста стабильное. Находиться в больнице ему необходимости нет.
Ранее американский актер Том Хэнкс снова оказался на самоизоляции после карантина в Австралии из-за коронавируса.
До этого российский певец Игорь Николаев показал свои анализы на коронавирус.