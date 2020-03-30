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"Брызжут из глаз": врач описала сексуальную жизнь Петросяна и Брухуновой

30 марта 2020, 14:36

Евгений Петросян развелся со Степаненко из-за своих сексуальных предпочтений и желания завести ребенка.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова / Facebook Yes! Magazine

Евгений Петросян развелся со Степаненко, чтобы завести ребенка. Об этом заявила диетолог Марият Мухина в эфире шоу Ты не поверишь! на НТВ.

Евгений Петросян полностью удовлетворяет Тятьяну Брухунову, и живет полноценной сексуальной жизнью, уверяет диетолог.

По мнению диетолога Марият Мухиной, которая выступила в последнем выпуске шоу Ты не поверишь, Евгений Петросян хотел еще одного ребенка, а Степаненко не могла ему родить.

Поэтому, Петросян якобы развелся, чтобы завести ребенка в браке.

"Петросян решил стать отцом и полноценным семьянином. Он благородный человек, решил спасти своего ребенка от звания бастарда. Пожертвовал длительными отношениями со своей супругой в пользу новой жизни. У него прекрасная сексуальная жизнь. Андрогены брызжут из глаз", – считает Мухина.

Также, Мухина настаивает, что Петросян решил разводиться со Степаненко именно из-за беременности Брухуновой. специалист утверждает, что ей об этом сообщила Регина Дубовицкая,

"Мы много обсуждали с ней эту ситуацию, ведь роман получил продолжение и вышел к бракоразводному процессу из-за беременности", - заявила она в эфире шоу.

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Напомним, в сети бурно обсуждали слух, что Брухунова и Петросян тайно стало родителями в частной клинике в ОАЭ во время отпуска.

При этом, сама Татьяна Брухунова опровергает эти слухи, а Евгений Петросян никак на них не реагирует.

Тем не менее, в сети зафиксировали, что Брухунова приняла поздравления от Божены Рынской с рождением ребенка.

Петросян Татьяна Брухунова новости шоу бизнеса
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