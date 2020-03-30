Принц Чарльз выздоровел и избавился от коронавируса

Принц Чарльз / Reuters

Наследник Елизаветы II принц Чарльз вылечил коронавирус, четко следуя указаниям врачей.

Будущий король Великобритании принц Чарльз покинул изоляцию, и уже здоров, пишет Sky News.

71-летний сын Елизаветы II за 7 дней вылечил коронавирус дома.

Все время изоляции он действовал согласно правительственным указаниям. Сначала у принца Уэльского начали появляться легкие симптомы после чего он обратился к врачам, которые подтвердили вирусную пневмонию, которую вызвал коронавирус.

Нынче Королевская пресс-служба выпустила официальное заявление, согласно с которым изоляция принца Чарльза завершена.

"Его Королевское Высочество находится в добром здравии, и в это время он действует в соответствии с текущими стандартами правительства и медицинскими ограничениями, которые действуют на всей территории Великобритании. Его самоизоляция длилась семь дней в соответствии с государственными и медицинскими рекомендациями",– пишут в сообщении.

72-летняя жена Чарльза герцогиня Корнуольская также сделала тест на COVID-19. Результат оказался отрицательным, однако для безопасности она также самоизолировалась.

Напомним, 25 марта мир был шокирован новостью о тяжком недуге принца Чарльза.

До этого стало известно, что коронавирусом заболел один из сотрудников Елизаветы II. Из-за этого Королева Великобритании изолировалась с мужем в своем дворце подальше от Лондона и прислуги.