"До*балась": порнозвезда, предлагавшая Тиллю Линдеману БДСМ, беременна

Елена Беркова / Instagram

Порнозвезда Елена Беркова, которая недавно предлагала Тиллю Линдеману БДСМ игры, беременна.

Об этом заявила сама Беркова, а ее агент подтвердил изданию Стархит.

Агент Елены Берковой Максим Клименко подтвердил неоднозначное фото актрисы, на котором она показывает тест с двумя полосками с комментарием: "Без комментариев".

"Теперь нужно думать чей ребенок)))", "А потом ребёнок узнаёт, кто у него мама", "Теперь все мужики в замешательстве, сидят очкуют", "Не вовремя соскочила?))", "прям как в твоем случае)", "в моём было всё спланированнно, и фото с кислой миной жена в инсту не заливала", "а где она кислая то? И с какого ты взял что в ее случае это не запланированно?", "До*балась?", "допрыгалась", - пишут в комментариях.

Агент Берковой в свою очеред прокомментировал вопрос отцовства ребенка Берковой.

Жених звезды уехал в другую страну.

"Александр уехал в Индию на ПМЖ, вот и все что могу сказать пока по этому поводу", — сказал пиар-директор.

Кроме того, пока что по его мнению, нужно отбросить вариант ложной беременности.

"Но в этом деле бывает всякое. Ложная беременность, например. Поэтому более точная информация на УЗИ", — подчеркнул Клименко.

Ранее Елена Беркова в БДСМ-упряжи похлопывая себя плеткой предложила Тиллю Линдеманну присоединиться.