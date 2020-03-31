"П*здатая, соска": Влада Роговенко натянула мокрые трусики на откровенном фото

Участница Від пацанки до панянки Влада Роговенко опубликовала откровенные фото в мокрых трусиках.
Украинская модель и звезда реалити Влада Роговенко, которая произвела фурор с порно игрушками на шоу Від пацанки до панянки, показала откровенные фото в Instagram.
"Архив 2018 год. Что я хочу сказать на счёт своих форм в данный момент ) было было было но прошло, нормальный мой вес 47 кг ) сейчас я вешу 56 кг, если уже не больше, поправляться я не боюсь потому что уверена что могу все изменить на протяжении 1 месяца. Уже было так не раз, поэтому знаю о чем говорю )У меня есть лосьон который помогает и диета. О них я расскажу чуть позже и даже выставлю фото до и после ... кто подписан на меня давно знает о чем я говорю. Мне пока что этого всего нельзя. Я пью таблетки от которых я поправляюсь. По этому смысла будет мало от лосьона. Да и жру я как в последний раз. В любом весе я чувствую себя комфортно, если что ! но все равно не намерена оставаться в упитанных формах,у меня куча крутых вещей на ХS, и я не готова с ними расставаться. Кому интересно как похудеть за 1 месяц я могу рассказать, оставьте под этим постом комментарий" - написал она под фото.
На снимках Влада Роговенко из Від пацанки до панянки 2020 позирует в розовом топе и трусиках в бассейне. При этом Влада уже успела искупаться, так что ее наряд слегка вымок и натянулся на ее фигуре. Влада Роговенко взяла трусики по бокам и потянула вверрх, так что они натянулись по всей своей площади.
"Ух какой секас", "Расскажи интересно", "Дуже жду, нереальна ти будеш навіть товста, ти просто бомба жду секрету про похудання", "хочу дізнатися", "Очень интересно, особенно сейчас карантин и боюсь, что после него придётся худеть очень быстро ", "Соска всєгда. Розкажи", "Мне интересно. Можешь рассказать плессс ??????", "Ну вот прям хочу))))", "Мне интересно", "Мне интересно", "Ты всегда п*здатая. Расскажи, в чем секрет, я хочу похудеть но что то идёт не так", - пишут в коментариях.
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