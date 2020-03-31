"П*здатая, соска": Влада Роговенко натянула мокрые трусики на откровенном фото

Влада Роговенко / Instagram

Украинская модель и звезда реалити Влада Роговенко, которая произвела фурор с порно игрушками на шоу Від пацанки до панянки, показала откровенные фото в Instagram.

"Архив 2018 год. Что я хочу сказать на счёт своих форм в данный момент ) было было было но прошло, нормальный мой вес 47 кг ) сейчас я вешу 56 кг, если уже не больше, поправляться я не боюсь потому что уверена что могу все изменить на протяжении 1 месяца. Уже было так не раз, поэтому знаю о чем говорю )У меня есть лосьон который помогает и диета. О них я расскажу чуть позже и даже выставлю фото до и после ... кто подписан на меня давно знает о чем я говорю. Мне пока что этого всего нельзя. Я пью таблетки от которых я поправляюсь. По этому смысла будет мало от лосьона. Да и жру я как в последний раз. В любом весе я чувствую себя комфортно, если что ! но все равно не намерена оставаться в упитанных формах,у меня куча крутых вещей на ХS, и я не готова с ними расставаться. Кому интересно как похудеть за 1 месяц я могу рассказать, оставьте под этим постом комментарий" - написал она под фото.

На снимках Влада Роговенко из Від пацанки до панянки 2020 позирует в розовом топе и трусиках в бассейне. При этом Влада уже успела искупаться, так что ее наряд слегка вымок и натянулся на ее фигуре. Влада Роговенко взяла трусики по бокам и потянула вверрх, так что они натянулись по всей своей площади.

Влада Роговенко / Instagram

Влада Роговенко / Instagram

"Ух какой секас", "Расскажи интересно", "Дуже жду, нереальна ти будеш навіть товста, ти просто бомба жду секрету про похудання", "хочу дізнатися", "Очень интересно, особенно сейчас карантин и боюсь, что после него придётся худеть очень быстро ", "Соска всєгда. Розкажи", "Мне интересно. Можешь рассказать плессс ??????", "Ну вот прям хочу))))", "Мне интересно", "Мне интересно", "Ты всегда п*здатая. Расскажи, в чем секрет, я хочу похудеть но что то идёт не так", - пишут в коментариях.

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