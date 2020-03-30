Собчак рассказала, как переболела коронавирусом

Ксения Собчак уверяет, что уже приробрела иммунитет к коронавирусу / Instagram

Одиозная российская телеведущая Ксения Собчак рассказала, как в декабре прошлого года переболела тяжелым ОРВИ и считает, что это была именно коронавирусная инфекция.

"Я давно переболела коронавирусом...Меня теперь уже ничего не берет. В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Я никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота", - рассказала Собчак во время совместного прямого эфира с мужем Константином Богомоловым на его странице в Instagram.

Телеведущая призналась, что ей поставили диагноз "атипичная пневмония" и прописали антибиотики. По словам Собчак, после болезни у нее появились осложнения, она потеряла голос, который помог восстановить фониатр.

"Мне адреналин капали через трубочку", — добавила она.

Как ранее сообщалось, сенатор РФ и мать Ксении Собчак Людмила Нарусова госпитализирована в Коммунарку.

Ранее появилась официальная информация о состоянии Льва Лещенко в реанимации в Комуннарке, куда он попал с подозрением на коронавирус.