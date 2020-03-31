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"Что на трусах?": "лесбиянка" Шурыгина заинтриговала чем-то белым на белье

31 марта 2020, 04:01

Российская скандальная блогер Диана Шурыгина опубликовала провокационное фото в черном белье, которое вызвало пристальное внимание подписчиков.

Диана Шурыгина
Диана Шурыгина / Instagram

Скандальная Диана Шурыгина спровоцировала обсуждение своего развратного фото, на котором она позирует в черных трусиках и черной маечке. Пользователи сети заметили, что на трусах Шурыгиной что-то белое, и даже перестали обсуждать развратную обстановку на фото и обнаженные тела.

Шурыгина разделась перед зеркалом на откровенном фото в Instagram.

"Сидите на правильном карантине", - написала она и добавила эмодзи кошки

На фото Шурыгина позирует перед зеркалом шкафа и снимает себя на айфон. На Шурыгиной только черные трусики-шортики и черная маечка, бретельки с которой спали на плечи. Многие поклонники обратили внимание на что-то белое на ее трусах.

Шурыгина продемонстрировала не только свои соблазнительные формы, которые подчеркнула в развратной позе, но и свою подругу, которая на заднем фоне лежала на кровати на животе - в сером спортивном топе и такими крошечными трусиками, что их почти не видно.

Диана Шурыгина
Диана Шурыгина / Instagram

"Правильный карантин это с пользой время проводить, книжки читать в конце концов, а не пердаки свои всем светить)", "Вот, согласна", "да там и пердака то того - было б че показыыать", "ой, у неё всё функционирует между собой в фигуре) небольшая круглая попка, хорошей формы грудь, вы видимо не видели ещё "куриную", да и у нас куча женщин с маленькой грудью, ну конечно не считая тех, кто её делает. В общем, у всех разные вкусы, но на каждый товар найдётся свой покупатель)))", "На "правильном карантине" это как? Раздеться до трусов или снять их ?", "Сидите на правильном карантине-На донышке", "Ты лесбиянка?", "На кровати и остался бы с той которая на кровати там", "Угу, слишком много секса", "Квадратное тело", "У тебя на трусах восковая полоска?", "Что на трусах то я не понимаю", - пишут в комментариях.

Ранее стало известно, что забеременела порно звезда Елена Беркова, которая предлагала БДСМ-утехи Тиллю Линдеманну.

новости шоу бизнеса Диана Шурыгина
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