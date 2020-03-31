"Ксюня-писюня, харэ с титьками играть": Собчак без лифчика засветила трусы на пикантном фото

Ксения Собчак / Instagram

Ксения Собчак заявила, что Instagram неожиданно заблокировал ее фото топлес с подругами, под которым она пропагандировала профилактику осмотров у мамолога. Чтобы поклонники не скучали, Собчак показала архивное фото без лифчика.

"Вчера я узнала,что инстаграм заблокировал мою красивейшую мальдивскую фоточку с подружками, где мы нежно держим друг друга за самое дорогое,да еще наказал меня блокировкой прямых эфиров( но ничо,мы прорвемся!!! А пока медитируем! Ведь есть и свои плюсы всей этой истории с карантином: инстаграмофилы наконец начнут осознавать ,что можно быть в одном месте,а фото ставить из другого-это знание до сих пор многим сложно дается, P.S. Лучшие костюмы для занятий йогой вы можете заказать по интернету - это самые красивые комбезы ever", - пишет Собчак.

На фото она сидит в тесном облегающем комбинезоне позе лотоса, вероятно, медитируя. Под облегающей тканью видно, что Собчак не надевала лифчик под свой наряд, но зато четко выделяются трусики.

Ксения Собчак / Instagram

"Хорошее было фото... инстаграм- идиоты!", "Вот придурки! Такая красивая фотография, все прилично, никакой пошлятины", "Он не прав.Фото отличное и очень целомудренное.Он точно не прав.", "Ладно письки не показали, "Ксюх,ты главное держись, это пзд трагедия конечно", "Ой бл*) ксюня-писюня, тыыжжж моя кобылка)) люблю тебя с*ку", "Почему-то читая пост, слышу, Ксения, ваш голос и интонации!))", "Харэ с титьками играть. Забанят", "Опять жопой к людям", "Подумаешь заблокировали ,горе блин )", - пишут в комментариях.

Напомним, к 14 февраля 2020 Ксения Собчак вместе с подругами одновременно запостила откровенно фото в инстаграм - они позируют топлес на берегу и играют с грудью друг друга.