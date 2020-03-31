Лещенко в инфекционке снова проверяют на коронавирус

Лев Лещенко пошел на поправку, и его отключают от аппарата искусственного дыхания. Спустя почти недели в инфекционке, у Лещенко снова взяли анализ на коронавирус.
Лев Лещенко после недели в инфекционной больнице, проявил улучшения состояния, и ему снова повторили анализы на коронавирус.
Об улучшении состояния Лещенко поведал пиарщик исполнителя Андрей Гайдель.
После госпитализации Льва Лещенко 24 марта прошла почти неделя, и врачи готовы повторно сделать ему проверку на коронавирус. На сегодня Лещенко решили перевести из реанимации.
"Тест Льва Лещенко сомнительный (взяли повторный). Сотрудники и ближнее окружение — все здоровы", - объявил Гайдель.
Он не уточнил, что значит "сомнительный!" - ведь коронавирус либо найден, либо нет.
В общее отделение Лещенко хотели переводить еще 27 марта, но потом что-то пошло не так, и его оставили в реанимации на кислороде.
До этого стало известно, что у Льва Лещенко начался отек легких из-за коронавируса.