Юная красотка-порноактриса развеяла мифы о сексе

Порноактриса Виена Роуз (Vienna Rose) / Кинопоиск

20-летняя порноактриса Виена Роуз (Vienna Rose) обратилась к другим девушкам и предостерегла их от работы в индустрии порно.

Такое сообщение опубликовал портал The Daily Beast. По словам актрисы, миф о том, что в порно девушки зарабатывают огромные деньги, крайне ошибочен.

На данный момент в порноиндустрии большая конкуренция, поэтому заработка постоянно снижаются.Сама Роуз в августе 2017 года, когда она только начала карьеру в порно, за обычный секс на камеру получала тысячу долларов. В 2018-м ей уменьшили зарплату до 800 долларов. А в начале 2020-го за участие в одной сцене в порно девушка может получить от 500 до 600 долларов США.

При этом, говорит Роуз, если актриса не стала порнозвездой, то в месяц ее приглашают сняться максимум только в четырех порнофильмах.

Напомним, ранее порноактрисы дали советы по хорошему минету и кунилингусу. До этого эксперты разнесли три самых стойких мифа о минете.