Юная красотка-порноактриса развеяла мифы о сексе

По словам Виены Роуз (Vienna Rose), порноиндустрия окружена кучей мифов, очень далеких от реальности.
20-летняя порноактриса Виена Роуз (Vienna Rose) обратилась к другим девушкам и предостерегла их от работы в индустрии порно.
Такое сообщение опубликовал портал The Daily Beast. По словам актрисы, миф о том, что в порно девушки зарабатывают огромные деньги, крайне ошибочен.
На данный момент в порноиндустрии большая конкуренция, поэтому заработка постоянно снижаются.Сама Роуз в августе 2017 года, когда она только начала карьеру в порно, за обычный секс на камеру получала тысячу долларов. В 2018-м ей уменьшили зарплату до 800 долларов. А в начале 2020-го за участие в одной сцене в порно девушка может получить от 500 до 600 долларов США.
При этом, говорит Роуз, если актриса не стала порнозвездой, то в месяц ее приглашают сняться максимум только в четырех порнофильмах.
Напомним, ранее порноактрисы дали советы по хорошему минету и кунилингусу. До этого эксперты разнесли три самых стойких мифа о минете.