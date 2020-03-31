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"Крым забрали, где твои скрепы?": Слепаков спел коронавирусу песню

31 марта 2020, 21:15

Российский комик Семен Слепаков написал новую песню, которую записал в режиме Zoom. Слепаков не смог не вспомнить про "скрепы" и "Крымнаш".

Семен Слепаков
Семен Слепаков / Instagram

Российский автор и исполнитель собственных песен, экс-капитан команды КВН Сборная Пятигорска и звезда Comedy Club Семен Слепаков представил новую песню - про коронавирус.

Семен Слепаков не стал отступать от своей традиционной линии высмеивания российских проблем, но традиционно переусердствовал, высмеивая коронавирус, которым в мире заразились уже сотни тысяч людей.

Слепаков сидя на диване с гитарой, в окружении "коллег" спел в стиле квартирника. "Коронавирус, От*бесь", - пели они в припеве. Кроме описания того, что россияне живут "в жопе", "как и коронавирус", и что все они хотят, что все было "как раньше - за*бись", исполнители не смогли не вспомнить про Украину и Крым: "Лишь Крым мы забрали - мягкая сила. Где ж твои скрепы, коронавирус?". 

Хотя в России не вводят жесткие меры карантина, как это сделали во всем мире, и даже ввели одну выходную неделю с сохранением зарплаты, местные жители считают эту жертву "непосильной" и массово гуляют на улице и на природе вместо карантина.

Семен Слепаков Вирусная смотреть онлайн клип:

Напомним, что Семен Слепаков уже попал в черный список Миротворца за то, что поехал в Симферополь с выступлением на открытие местного российского развлекательного заведения.

Ранее Настя Каменских спела на 5 языках песню La Cuarentena - про карантин и коронавирус, в которой попросила всех сидеть дома на карантине.

Песня Чом ти не прийшов Женского Квартала стала вирусной в Украине.

До этого Mozgi записали песню про коронавирус в Украине.

Семен Слепаков новости шоу бизнеса новости России коронавирус в России
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