"Крым забрали, где твои скрепы?": Слепаков спел коронавирусу песню

Семен Слепаков / Instagram

Российский автор и исполнитель собственных песен, экс-капитан команды КВН Сборная Пятигорска и звезда Comedy Club Семен Слепаков представил новую песню - про коронавирус.

Семен Слепаков не стал отступать от своей традиционной линии высмеивания российских проблем, но традиционно переусердствовал, высмеивая коронавирус, которым в мире заразились уже сотни тысяч людей.

Слепаков сидя на диване с гитарой, в окружении "коллег" спел в стиле квартирника. "Коронавирус, От*бесь", - пели они в припеве. Кроме описания того, что россияне живут "в жопе", "как и коронавирус", и что все они хотят, что все было "как раньше - за*бись", исполнители не смогли не вспомнить про Украину и Крым: "Лишь Крым мы забрали - мягкая сила. Где ж твои скрепы, коронавирус?".

Хотя в России не вводят жесткие меры карантина, как это сделали во всем мире, и даже ввели одну выходную неделю с сохранением зарплаты, местные жители считают эту жертву "непосильной" и массово гуляют на улице и на природе вместо карантина.

Семен Слепаков Вирусная смотреть онлайн клип:

Напомним, что Семен Слепаков уже попал в черный список Миротворца за то, что поехал в Симферополь с выступлением на открытие местного российского развлекательного заведения.

Ранее Настя Каменских спела на 5 языках песню La Cuarentena - про карантин и коронавирус, в которой попросила всех сидеть дома на карантине.

Песня Чом ти не прийшов Женского Квартала стала вирусной в Украине.

До этого Mozgi записали песню про коронавирус в Украине.