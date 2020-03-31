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Умер Эндрю Джек - он болел коронавирусом

31 марта 2020, 22:00

Знаменитый британский лингвист и актер Эндрю Хатчинсон, который работал под псевдонимом Эндрю Джек, умер в Лондоне.

Эндрю Джек умер от коронавируса
Эндрю Джек умер от коронавируса / Disney

Знаменитый британский лингвист и актер Эндрю Джек умер от осложнений из-за коронавируса. Об этом впервые написали на фанатском сайте Fanthatracks.

"Этим утром до нас дошли ужасные печальные новости о том, что Эндрю Джек, исполнявший роль майора Калуана Эматта в Пробуждении силы и Последний джедай и озвучивший Молоха в Соло: история о Звездных войнах, скончался после короткой борьбы с коронавирусом. Поклонники GFFA его всегда будут помнить как майора Эматта, и джентльмена. Наши соболезнования от команды Fantha Tracks", - говорится в сообщении.

Он умер утром 31 марта от коронавируса в больнице Святого Петра в Чертси. Эндрю жил в старейшем доме на Темзе был очень независимым, но безумно любил свою жену также диалектного тренера Габриель Роджерс.

Смерть Эндрю Джека от коронавируса подтвердил его представитель Джилл МакКаллоу Metro.

Жена Эндрю Джека при этом была в Астралии на карантине, и не смогла попрощаться с ним.

Эндрю Джек / Эндрю Хатчинсон - биография

Рожденный 28 января 1944 года в Великобритании, Эндрю работал над более чем 80 фильмами с 1980-х годов в качестве тренера по диалекту. В том числе, работая в мире Звездных войн с Дейзи Ридли и Джоном Бойегой и помогая исполнителям с их инопланетными языками.

В течение своей карьеры Эндрю Джек Эндрю Хатчинсон работал с Робертом Дауни-младшим, в 1992 году в фильмах Чаплина и Пирса Броснана, а также над Золотым Глазом в 1995 году.

Он также создал акценты Средиземья для трилогии фильма Властелин колец, обучая их актерам, разрабатывая и обучая акценты для греков и троянцев в Трое 2004 года.

Эндрю Джек / Эндрю Хатчинсон - фильмы

Эндрю Джек помогал снимать и снимался в таких фильмах:

Кейт и Лео, Домашний доктор, Звездные войны: Пробуждение силы, Звездные войны: Последние джедаи, Хан Соло: Звездные войны. Истории, Властелин колец: трилогия, Джемс Бонд: Золотой глаз, Чаплин, Шерлок Шолмс, Джеймс Бонд - завтра не умрет никогда, Джеймс Бонд - умри, но не сейчас,  Бэтмен 2021, Доктор Дуллитл 2019, Люди в черном 2019, Мстители 3 и 4, Тор 3, Геркулес, С любовью Рози, Стражи Галактики 1,2, Агенты UNKLE и во многих других.

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