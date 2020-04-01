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"Породистая, соски видно": Мисс-Украина публично показала грудь в развратной позе

1 апреля 2020, 04:28

Супермодель Леонила Гузь показала провокационные фото в прозрачной кофточке, которую надела без белья.

Леонила Гузь
Леонила Гузь / Instagram

Украинская супермодель Леонила Гузь завела поклонников пикантным фото, для которого не стала надевать белье.

Леонила Гузь в Instagram показала стоячие соски.

"Это красиво!", - написала она под фото.

На фото Леонила Гузь в прозрачной красной кофточке и белой то ли юбке то ли штанах позирует на фоне голубоватой стены. Волосы девушка откинула назад, так что ничто не скрывает тот факт, что под прозрачной кофточкой совершенно нет лифчика, и молодая упругая грудь прекрасно видна всем пользователям Instagram. Самые наблюдательные поклонники уже разглядели под нарядом возбужденные соски Леонилы Гузь, и поспешили этим похвастаться.

Леонила Гузь
Леонила Гузь / Instagram
Леонила Гузь
Леонила Гузь / Instagram

"Очень красиво и не вульгарно ", "Шикарная", " Породистая", "Грандиозная работа", "Это очень красиво", "Секс, "Грудь", "Sexy", "За такие прозрачные блузки бан и получала?", "Конечно", "Лина, играешь с огнем...". "Соски видно", "Уф, горячая девочка", - пишут в комментариях.

Ранее Ксения Собчак без лифчика засветила трусы на пикантном фото

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