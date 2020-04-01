"Вульгарная шлюха": "соска" Тетя Мотя топлес показала сочную грудь

Тетя Мотя / Instagram

Участница Топ-модель по-украински Тетя Мотя Катя Куличенко поделилась откровенными фото в своем Instagram.

Тетя Мотя засветила интимные подробности своего молодого тела на черно-белом фото.

"О БОЖЕ, она вульгарная ШЛЮХА, посмотрите на ее фото. Минуточка внимания! Все. Спасибо. С вас лайк и комент, с меня лайк на ваше фото. ТЕПЕРЬ ЛИСТАЕМ ДАЛЬШЕ. Ciao", - пишет Катя и добавляет теги тетямотя, сиськи, модель, фото.

На фото Тетю Мотю фотографируют топлес в черно-белом цвете. Она позирует так, чтобы было видно ее грудь, но непонятно, голая Тетя Мотя Куличенко, или нет. Свою грудь она сжала и прикрыла руками, так что, с одной стороны для Instagram правила не нарушаются, но с другой стороны она показала грудь во всей красе. Кроме того, Катя высунула язык и сделала томное выражение лица.

Тетя Мотя / Instagram

Тетя Мотя / Instagram

"Как красивооо", "Такая вульгарная, фу такой быть. Безумно крутая", "Бомбезно", "Топчик", "Ты шикарная, а не шлюха", "Потрясающе фото", "Богиня", "Ниче так чикса для чпока", "Горячо", "Не шлюха,та даже если бы была то самой ах*еной ", "Соска", "Красивая не значит шлюха", - пишут в комментариях.

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