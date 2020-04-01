"П*здец, пусть еб*тся": Шнуров оценил передачу коронавируса половым путем

Сергей Шнуров / instagram.com/shnurovs

Фронтмен группировки Ленинград Сергей Шнуров написал душевный стих-реакцию на то, что коронавирус передается половым путем.

Сергей Шнуров опубликовал в Instagram новый матерный стих о коронавирусе.

"Всвязи с заражений ростом,

Трахались в перчатках с маской.

Их теперь найти непросто,

Как г*ндон с клубничной смазкой.

К черту полумеры эти!

Вирус бьет людей поддых.

Нужно химзащиту в сети,

Выкинуть для молодых.

Пусть еб*тся на здоровье!

Страшным - по противогазу.

Повышают поголовье,

Так, мы победим заразу.

Что нам гонорея, триппер?

Кто остыл, готовь навынос.

Жить без секса в этом трипе,

Хуже чем коронавирус", - пишет Шнуров.

"Ппц, теперь и тр**ся на карантине нельзя((( и сидеть только на дистанции 2метра...", "трахаться можно наверное если член чуть больше 2м", "Да трахайтесь на здоровье", "это как герпес: если у обоих уже есть, то можно не беспокоиться и трахаться на здоровье.", "П*здец. Как дальше жить", "мастурбировать))", "Половым путем? Отлично, я под защитой))", "Да ладно, бл*дь", - пишут в комментариях.

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