"П*здец, пусть еб*тся": Шнуров оценил передачу коронавируса половым путем

Сергей Шнуров не смог спокойно смотреть новости о том, что коронавирус передается половым путем. Душа поета родила удивительный стих.
Фронтмен группировки Ленинград Сергей Шнуров написал душевный стих-реакцию на то, что коронавирус передается половым путем.
Сергей Шнуров опубликовал в Instagram новый матерный стих о коронавирусе.
"Всвязи с заражений ростом,
Трахались в перчатках с маской.
Их теперь найти непросто,
Как г*ндон с клубничной смазкой.
К черту полумеры эти!
Вирус бьет людей поддых.
Нужно химзащиту в сети,
Выкинуть для молодых.
Пусть еб*тся на здоровье!
Страшным - по противогазу.
Повышают поголовье,
Так, мы победим заразу.
Что нам гонорея, триппер?
Кто остыл, готовь навынос.
Жить без секса в этом трипе,
Хуже чем коронавирус", - пишет Шнуров.
"Ппц, теперь и тр**ся на карантине нельзя((( и сидеть только на дистанции 2метра...", "трахаться можно наверное если член чуть больше 2м", "Да трахайтесь на здоровье", "это как герпес: если у обоих уже есть, то можно не беспокоиться и трахаться на здоровье.", "П*здец. Как дальше жить", "мастурбировать))", "Половым путем? Отлично, я под защитой))", "Да ладно, бл*дь", - пишут в комментариях.
Ранее в Сети пошли слухи, что Pornhub платит за домашнее порно на карантине из-за коронавируса
Напомним, Pornhub Премиум стал бесплатным по всему миру из-за коронавируса.