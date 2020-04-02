"Бухая, что ли?": голая Наталья Штурм показала свою "норку" и сочную грудь

Наталья Штурм / Instagram

Российская скандальная знаменитость Наталья Штурм показала себя во всей красе на голом фото.

Наталья Штурм показала голую грудь в своем Instagram.

"Говорят, коронавирус не любит высокие температуры. В Москве выпал снег, но есть "норки" с каминами...", - написала она под фото, добавив теги монализа, длявас, карантин, держимся, сидимдомаспользой, здоровьенации, codiv19, пандемия, поднимаемнастроение, sauna, hot.

На фото Наталья Штурм позирует без белья, прикрывая грудь рукой. Она демонстрирует сочные формы, и с намеком на то, что у нее нет не только лифчика, но и трусиков также.

Наталья Штурм / Instagram

Наталья Штурм / Instagram

"Наглядный пример, когда в в обвал экономике все думают, куда вложить свои сбережения. Вложите их в себя. Подтяжка, лица, новая упругая грудь, новые зубы и любая бабушка превратится в секси", "Бухая чтоли ?так отвечает нагло!!!!!", "Пиз..ц конечно!!! Представляю реакцию детей!", "Этот пост похож на рекламу эскортуслуг", "Слушай тебе не надоело сиськи свои выставлять на показ.У многих своя красивая грудь и они не кичатся Ты по ленте как сука перед течкой вечно", "еб*нутая бабенка.ни мозгов,ни внешности.страшная бабка с деменцией", "Еще хочешь чтоб сын с тобой общался,,от позора наверно жизни нет,,ша**ва дешевая", "хорошо наверно в норке", "тут не температура поднялась,тут давление аж подпрыгнуло", - пишут в комментариях.

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