Жена Джейсона Стейтема без белья свела с ума откровенным фото

Роузи Хантингтон-Уайтли / Instragram

Модель Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли проводит время дома во время коронавирусного карантина, и регулярно публикует откровенные фото.

Роузи Хантингтон-Уайтли засветила грудь на новом откровенном фото.

"Сладости", - подписала фото Роузи.

На фото она позирует в коридоре перед зеркалом, и фотографирует себя сама. Она позирует в белых брюках топлес и босиком, небрежно прикрыв грудь одной рукой. Это позволяет поклонникам оценить сексуальную стройную фигуру Роузи и ее сочную грудь.

Роузи Хантингтон-Уайтли / Instagram

Поклонники пришли в восторг от голой груди Роузи. Но это не первое ее фото на каратине.

Она уже показывалась в одной рубашке, подписывая фото рекомендацией сидеть дома, и фото ножек в изысканной обуви. Этот снимок она подписала: "сделайте, чтобы они остались чистыми".

Роузи Хантингтон-Уайтли / Instagram

Роузи Хантингтон-Уайтли / Instagram

Ранее Тетя Мотя топлес показала сочную грудь на голом фото.