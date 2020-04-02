Жена Джейсона Стейтема без белья свела с ума откровенным фото

Ангел Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли завела сеть откровенным фото, и вызвала бурную реакцию у поклонников.
Модель Victoria's Secret Роузи Хантингтон-Уайтли проводит время дома во время коронавирусного карантина, и регулярно публикует откровенные фото.
Роузи Хантингтон-Уайтли засветила грудь на новом откровенном фото.
"Сладости", - подписала фото Роузи.
На фото она позирует в коридоре перед зеркалом, и фотографирует себя сама. Она позирует в белых брюках топлес и босиком, небрежно прикрыв грудь одной рукой. Это позволяет поклонникам оценить сексуальную стройную фигуру Роузи и ее сочную грудь.
Поклонники пришли в восторг от голой груди Роузи. Но это не первое ее фото на каратине.
Она уже показывалась в одной рубашке, подписывая фото рекомендацией сидеть дома, и фото ножек в изысканной обуви. Этот снимок она подписала: "сделайте, чтобы они остались чистыми".
Ранее Тетя Мотя топлес показала сочную грудь на голом фото.