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"Секс был настоящим": Кристина Асмус описала порно в фильме Текст

2 апреля 2020, 15:54

Кристина Асмус пожаловалась на жизнь после съемок в порно сцене из фильма Текст, но заявила, что место Нины было самым востребованным и популярным.

Кристина Асмус
Кристина Асмус / PeopleTalk

Кристина Асмус рассказала, как ради популярности снялась в порно видео в фильме Текст, а потом стала жертвой хейтеров.

Кристина Асмус в интервью для PeopleTalk на ютубе рассказала о фильме Текст.

Кристина Асмус призналась, что на пробы Нины в фильме Текст ходили пробоваться все топовые актрисы России, и в кулуарах стоял вопрос - кто сыграет Нину. По ее словах, "вопрос не стоял - делать-не делать. Режиссер сказал делать" откровенную сцену.

"Не то, что я - "Раздеться? Че там надо? Сиську-письку показать?" Я - не такой человек", - утверждает Кристина Асмус. Но от роли, когда ей предложили, она просто не смогла отказаться.

"Роли с романтическими линиями или интимного плана могут быть. Секс - это часть нашей жизни. Мы спорили о том, нужна эта сцена или не нужна. Читайте также"Панин также начинал": Гоша Куценко предложил гей-секс Гарику ХарламовуДля меня сцена секса была испытанием, мне было очень тяжело. Я не такой человек, который может раздеться, мне было сложно. Но стоял вопрос: либо я снимаюсь, либо - другая актриса. Режиссер дал задание, сделать секс честным и физиологичным, без выстроенных кадров и перекрытий тенями. Зато все уверяют, что секс был настоящим. Вы сошли с ума! Мы и рожаем по-настоящему, и убивают нас по-настоящему. Я не буду раскрывать секреты съемки сексуальных сцен, но они существуют", - сообщила Асмус.

Кристина Асмус о порно сцене в фильме текст смотреть онлайн интервью:

Напомним, Кристина Асмус снялась в порно видео с Иваном Янковским в фильме текст, которое сделано в стиле домашнего видео на телефон.

Создатели фильма проговорились, что сцену снимали с 5 дублей, а актеры по настоящему раздевались и снимали видео на айфон.

Кристина Асмус засветила на камеру не только грудь, но и половые органы, как и ее партнер Иван Янковский. После этого Асмус и ее муж Гарик Харламов стали целью хейтеров.

Гарик Харламов заявил, что гордится порно своей жены с другим мужчиной, и был окрещен "куколдом" в сети.

Тем временем Кристине Асмус в соцсетях не прекращают писать хейтеры с претензиями, обвиняя ее в измене Харламову.

Кристина Асмус новости шоу бизнеса новости кино Гарик Харламов
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