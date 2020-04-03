Грудастая порнозвезда рассказала, как нужно преуспевать в порно

Порноактриса Ава Кокс / Instagram

Британская порнозвезда Ава Кокс (Ava Koxxx) рассказала о том, как добилась успеха в сложной и высоконкуретной порноиндустрии.

Она дала детальную интервью порталу Manchester Evening News. 34-летняя актриса считает, что именно необычная внешность - одна из главных причин ее популярности у зрителей.

У Кокс рост составляет 187 сантиметров. Плюс она брюнетка и именно поэтому стала популярной у мужчин, которые предпочитают высоких дам.

"Я не типичная 155-сантиметровая блондинка с большой грудью. В моем случае меня либо любят, либо ненавидят. Мне всегда нравился секс, меня эта тема крайне увлекала", — рассказала она.

Кокс также уверена, что зрителей в порно привлекает ее манчестерский акцент.

Напомним, ранее позднее юная красотка-порноактриса Виена Роуз развеяла мифы о сексе.