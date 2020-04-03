Грудастая порнозвезда рассказала, как нужно преуспевать в порно

Ава Кокс (Ava Koxxx) в деталях поведала, в чем секрет успеха, позволяющий стать звездой в порно.
Британская порнозвезда Ава Кокс (Ava Koxxx) рассказала о том, как добилась успеха в сложной и высоконкуретной порноиндустрии.
Она дала детальную интервью порталу Manchester Evening News. 34-летняя актриса считает, что именно необычная внешность - одна из главных причин ее популярности у зрителей.
У Кокс рост составляет 187 сантиметров. Плюс она брюнетка и именно поэтому стала популярной у мужчин, которые предпочитают высоких дам.
"Я не типичная 155-сантиметровая блондинка с большой грудью. В моем случае меня либо любят, либо ненавидят. Мне всегда нравился секс, меня эта тема крайне увлекала", — рассказала она.
Кокс также уверена, что зрителей в порно привлекает ее манчестерский акцент.
Напомним, ранее позднее юная красотка-порноактриса Виена Роуз развеяла мифы о сексе.