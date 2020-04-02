Стройная красавица-порноактриса попозировала в сексуальном белье

Капри Андерсон (Capri Anderson, настоящее имя - Кристин Уолш; дата рождения - 30 марта 1988, Нью-Йорк).Родилась и выросла в семье с валлийскими и ирландскими корнями - поочередно в Нью-Йорке и Флориде.

В детстве много занималась танцами и конным спортом. Дебютировала в порно в 2006 году, записав секс со своим бойфрендом и продав запись сайту для взрослых. В 2007-м начала полноценно сниматься в крупных порнофильмах. В 2011-м году Андерсон заключила эксклюзивный контракт с порностудией Vivid Entertainment.

Позже за роль в порнопародии Not the Wizard of Oz XXX получила престижную AVN Awards в номинации Лучшая актриса второго плана. По состоянию на 2020 год Капри Андерсон снялась в 165 порнофильмах и порнороликах.

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